Роспотребнадзор вновь запретил купаться в зоне отдыха "Озеро Белое" на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Купание в зоне отдыха "Озеро Белое" на востоке Москвы вновь временно запретили, сообщается в телеграм-канале управления Роспотребнадзора по городу.

Запрет был введен в связи с несоответствием качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям. Он будет отменен после получения удовлетворительных результатов данного исследования, уточнили в ведомстве.

При этом в настоящее время москвичи могут купаться в трех зонах отдыха – "Тропарево" в ЮЗАО, Большом городском пруду и Черном озере в Зеленограде.

Роспотребнадзор дал разрешение на купание в зоне отдыха "Озеро Белое" 19 июля после суточного запрета. Тогда ограничения вводились по тем же причинам, что и на сегодняшний день.

Между тем москвичей призвали не купаться в фонтанах, поскольку это может привести к различного рода инфекциям. Так, в фонтанах иногда любят купаться животные, которые могут оказаться переносчиками болезней. Помимо этого, во время купания в фонтанах можно получить серьезные повреждения в случае падения на плитке.