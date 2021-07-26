Светлана Разворотнева и Петр Толстой встретились с жителями Москворечья-Сабурова

Фото: Екатерина Бибикова
Советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева и секретарь МГРО партии "Единая Россия" Петр Толстой осмотрели здание, построенное по программе реновации в Московречье-Сабурове. Они отметили его комфортность, а также сплоченность и активность проживающих там людей.
Вместе с жителями они обсудили перспективы благоустройства придомовой территории, а также вопрос обеспечения новых жилых комплексов дорожной и социальной инфраструктурой.
Дом 7, корпус 2 на улице Борисовские пруды был введен в эксплуатацию в конце 2019 года. В него переехали 367 жителей Москворечья-Сабурова и 209 жителей Нагорного района. В целом новым жильем они довольны и продолжают обживаться на новом месте. Но люди просят помочь им в решении ряда вопросов с управляющей компанией. Кроме того, соседей беспокоят маргинальные личности, периодически распивающие спиртное во дворе и на спортивной площадке.
Светлана Разворотнева поддержала активистов, а также предложила обратиться в местное УВД по вопросу ненадлежащего поведения лиц, использующих места отдыха не по назначению.
"Полиция может включить ваш двор в карту своих объездов. Законодательство запрещает распивать алкогольную продукцию в общественных местах, и очень неприятно, если за этим распитием могут наблюдать дети. Это совершенно недопустимо", – отметила она.
При этом Разворотнева добавила, что жители Борисовских прудов испытывают недостаток сетевых магазинов, которые располагались бы в шаговой доступности. На весь микрорайон пока только одна подобная торговая точка. Также их беспокоит транспортная доступность.
Как рассказала советник мэра, очень важно, чтобы нормы обеспечения жилой застройки объектами социальной и транспортной инфраструктуры стали обязательными для исполнения. Тогда, переехав в новое жилье, люди не будут испытывать дискомфорт из-за нехватки парковочных мест, школ, детских садов, поликлиник или дорог.
"Ощущение у людей комфорта и уюта при переезде в новые квартиры – это основной показатель того, что проект реновации реализуется успешно. Да, бывают небольшие недоделки, оставленные подрядчиками, но еще ни разу мы не сталкивались с тем, что невозможно было бы исправить. Все, что не касается качества новых домов – транспорт, инфраструктура, безответственность управляющий кампаний – будем решать точечно и по факту. У нас есть все инструменты для диалога с людьми, для получения обратной связи и решения возникающих проблем", – подчеркнул Толстой.
Ранее Разворотнева заявила, что в Москве необходимо разработать собственный стандарт поддержки семей с детьми и молодежи. Правозащитница отметила, что пандемия и введенные в связи с ней ограничения заставляют иначе взглянуть на меры соцподдержки, поскольку коронавирус нанес огромный ущерб как глобальной экономике, так и каждому гражданину РФ.
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