Столичные библиотеки проведут в августе 56 бесплатных экскурсий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные библиотеки проведут 56 бесплатных экскурсий в рамках проекта "Экскурсионная среда" в августе 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Библиотек центра Москвы.

Каждую неделю до середины октября по средам будут проводить по 14 пешеходных туров по столице. Экскурсионные маршруты проходят в районах Хамовники, Басманный, Замоскворечье, Таганский, Мещанский, Арбат, Тверской и Красносельский.

В сопровождении экскурсантов горожане смогут познакомиться со старинными, давно забытыми улочками города, например, знать историю улицы Плющихи, где жила творческая интеллигенция.

В Басманном районе расскажут о районах, которые имеют близкую связь с Александром Пушкиным, а во время прогулки по Таганскому району гиды расскажут об интересных деталях купеческой и ремесленной жизни этих мест.

Экскурсии начинаются в 19:00 и длятся около двух часов. Присоединиться к ним могут горожане старше 16 лет, в одной группе может быть до 30 человек. Экскурсионная программа продлится до 16 октября 2019 года. Найти подробное расписание и зарегистрироваться можно на сайте Библиотеки центра Москвы.

