"Уличный лекторий. Местная история" возвращается в районы Москвы

Фото: пресс-служба "Музея Москвы"

"Музей Москвы" открыл третий сезон летнего проекта "Уличный лекторий. Местная история". Как хорошо вы знаете район, в котором живете или в котором часто бываете? Какие древние поселения существовали на его территории и чем история этого места примечательна сегодня?

Ежегодно с июля по сентябрь "Уличный лекторий" перемещается по разным районам Москвы, где известные столичные краеведы, историки, экскурсоводы рассказывают об истории этих мест. В этом году мы отправимся в шесть районов: Дорогомилово, Соколиная гора, Щукино, Нижегородский, Лефортово и Фили-Давыдково.

Вместе с официальной историей проект собирает историю частную, дополняя лекции воспоминаниями жителей, историями про необычные и важные места в их районах.

Этим летом впервые пройдут экспериментальные лаборатории, где участники под руководством специалистов узнают, как исследовать местность через воспоминания ее жителей и заново переоткрывать городское пространство. Материал, собранный в рамках проекта, будет представлен в ежегодном издании и войдет в коллекцию "Музея Москвы", а также может быть включен в последующие выставочные и издательские проекты музея.

Расписание лекций

9 июля, 19:00. Дорогомилово, двор дома по адресу: Кутузовский проспект, 24. В случае дождя: Библиотека № 209 им. А. Н. Толстого, Кутузовский проспект, 24.

Лектор: историк, москвовед, автор книг и научных статей о Москве, старший научный сотрудник "Музея Москвы" Лариса Скрыпник. Вход свободный, по регистрации.

17 июля, 19:00. Соколиная гора, Семеновская площадь, 5 – крыша кинотеатра "Родина".

Лектор: историк, искусствовед, научный сотрудник "Музея Москвы" Мария Никитина. Вход свободный, по регистрации.

23 июля, 19:00. Щукино, улица Ирины Левченко, 2, двор рядом с галереей "ГРАУНД Ходынка". В случае дождя лекция пройдет в галерее.

Лектор: краевед, куратор выставок, старший научный сотрудник "Музея Москвы" Денис Ромодин. Вход свободный, по регистрации.

6 августа, 19:00. Нижегородский район, 2-й Карачаровский проезд, 1 / Дворец творчества в районе Нижегородский.

Лектор: историк, москвовед, старший научный сотрудник "Музея Москвы" Мария Калиш. Вход свободный, по регистрации.

21 августа, 19:00. Лефортово, двор дома по адресу: Крюковская улица, 23. В случае дождя: Музей истории Лефортово, Крюковская улица, 23.

Лектор: краевед, экскурсовод, автор статей по истории и архитектуре Москвы, основатель проекта городских квестов "Квест-город" Александр Иванов.

3 сентября, 19:00. Фили-Давыдково, Библиотека № 202, Кастанаевская улица, 52, строение 2.

Лектор: Павел Гнилорыбов, историк-москвовед, автор книг о Москве, научный сотрудник "Музея Москвы".

Расписание лабораторий городских исследований

Дорогомилово – 20 августа, 19:00–22:00.

Библиотека № 209 им. А. Н. Толстого, Кутузовский проспект, 24.

Фили-Давыдково – 22 августа, 19:00–22:00.

Библиотека № 202, Кастанаевская улица, 52, строение 2.

Лефортово – 28 августа, 19:00–22:00.

Музей истории Лефортово, Крюковская улица, 23.

Щукино – 24 сентября, 19:00–22:00.

Галерея "ГРАУНД Ходынка", улица Ирины Левченко, 2.

Ведущая лабораторий Мария Сакирко – антрополог и исследователь, руководитель лектория "Музея Москвы".

Возможны изменения и уточнения в программе. Следите за расписанием лекций и лабораторий на сайте и в Facebook.

В 2017–2018 годах проект "Уличный лекторий. Местная история" побывал в 24 районах Москвы, лекции посетило более 2,1 тысячи слушателей. По итогам предыдущих двух сезонов были изданы газеты, посвященные истории районов. О том, где проходил первый сезон проекта, можно узнать здесь. О втором сезоне можно прочитать по ссылке.