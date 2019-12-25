Водителей призвали быть аккуратными из-за тумана и гололедицы в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Столичных автомобилистов призвали быть осторожнее из-за непогоды.

В микроблоге транспортного комплекса Москвы в Twitter сообщается, что сейчас в городе 0 градусов, облачно. Ночью столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 1 градуса. Облачность сохранится, местами пройдут небольшие осадки.

"В отдельных районах туман, местами гололедица. Будьте аккуратней на дорогах", – предупреждают горожан.

В ГУ МЧС по Москве уточнили, что туман с видимостью 200–500 метров сохранится до 10:00 26 декабря. Объявлен желтый уровень погодной опасности.

Водителям советуют снизить скорость и соблюдать дистанцию с транспортным средством, идущим впереди. Лучше избегать резких маневров, а пешеходам – прикреплять к одежде светоотражающие фликеры.

В начале недели ЦОДД рекомендовал отказаться от личных авто до Нового года. Число автомобилей, приезжающих в столицу из Подмосковья и ближайших регионов, продолжает увеличиваться в предпраздничные дни. На городском транспорте добираться будет быстрей, отметили в ЦОДД.

Прогнозируется, что на спад количество машин пойдет уже с вечера 30 декабря. К 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений.

С 13 января начнутся первые дорожные заторы 2020 года. Во время праздников проблем с движением на дорогах столицы не ожидается, за исключением небольших затруднений у мест массового скопления людей.