Москвичей предупредили о предновогоднем ажиотаже

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ЦОДД посоветовал горожанам пользоваться общественным транспортом в среду, 25 декабря, до 20:30 – до окончания часа пик.

Автомобилистов предупредили о множестве перекрытий в центре Москвы. В ЦОДД напомнили, что это необходимо для безопасности детей, приехавших на елку в Кремль. Кроме того, причиной затруднения движения назвали предновогодний ажиотаж.

"8–9 баллов в середине дня – это было ожидаемо... Сегодня до окончания часа пик (20:30) только общественный транспорт. На машине – никак. Совсем", – говорится в сообщении центра в микроблоге в Twitter.

В начале недели ЦОДД рекомендовал отказаться от личных авто до Нового года. Число автомобилей, приезжающих в столицу из Подмосковья и ближайших регионов, продолжает увеличиваться в предпраздничные дни. На городском транспорте добираться будет быстрей, отметили в ЦОДД.

Ожидается, что на спад количество машин пойдет уже с вечера 30 декабря. К 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений.

С 13 января начнутся первые дорожные заторы 2020 года. Во время праздников проблем с движением на дорогах столицы не ожидается, за исключением небольших затруднений у мест массового скопления людей.

В преддверии Нового года дорожают поездки на такси. Средний чек увеличился на сто рублей. По мнению экспертов, на стоимость влияют предпраздничные затруднения на дорогах и ажиотаж в погоне за подарками.