Движение в центре Москвы ограничат из-за новогодней елки в Кремле

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Движение в центре Москвы будет перекрыто 25 декабря в связи с проведением Общероссийской новогодней елки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Центра организации дорожного движения.

Отмечается, что 25 декабря в связи с проведением новогодней елки будет перекрыто движение в районе площади Васильевский Спуск. Центр организации дорожного движения призывает водителей заранее ознакомиться с ограничениями и построить маршрут для экономии времени.

С 08:30 до 15:00 нельзя будет проехать по Большому Москворецкому мосту, улицам Варварке и Ильинке, площади Васильевский Спуск и Москворецкой улице – от въезда в подземную парковку парка "Зарядье" до Большого Москворецкого моста.

Также в ЦОДД напомнили об ограничениях на парковку в Газетном и Никитском переулках 25 декабря. Их введут для проведения фестиваля "Путешествие в Рождество".

На традиционный детский новогодний праздник, который пройдет 25 декабря в Кремле, приглашено около шести тысяч детей со всей России. Предполагается, что кремлевскую елку в этом году посетят 30 тысяч ребят.

Во время школьных каникул в городе также пройдет свыше 250 больших новогодних елок, которые, как ожидается, посетит порядка одного миллиона детей.

