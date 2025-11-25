Сергунина: проект "Московские сезоны в Пекине" получил престижную награду в Китае

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Фестиваль "Московские сезоны в Пекине" получил серебряную награду национальной премии Китая China Golden Awards for Excellence in Public Relations. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Проект был отмечен в номинации "Государственные коммуникации". Так как золото в этой категории не вручалось, фестиваль стал сильнейшим в данном направлении.

Вице-мэр подчеркнула, что данная награда является показателем признания на одном из крупнейших рынков мира.

"Почти три миллиона посетителей познакомились с культурным и историческим наследием Москвы, послушали концерты, попробовали блюда русской кухни, поучаствовали в творческих мастер-классах", – сказала Сергунина.

"Московские сезоны в Пекине" прошли на центральной прогулочной улице Ванфуцзин с 12 по 15 июня. Фестиваль стал продолжением серии событий, приуроченных к перекрестным Годам культуры России и Китая.

В рамках фестиваля действовали несколько площадок, в том числе фотозоны проектов "Московское чаепитие" и "Усадьбы Москвы", секция "Цифровые технологии" и многое другое.

Также под эгидой проекта состоялась конференция "Города будущего. Синергия стратегического партнерства Москвы и Пекина". По итогам было заключено семь международных соглашений.

При этом ранее столичные проекты уже получали призы одной из профессиональных китайских премий – China Brand Marketing Awards. Состоявшийся зимой фестиваль "Китайский Новый год в Москве" занял второе место в номинации "Лучший праздничный маркетинг", а мероприятие "Тур китайских блогеров в Москву" стал вторым в номинации "Лучший событийный маркетинг".

Китай занимает первое место среди стран дальнего зарубежья по турпотоку в Москву – за последние 10 лет было совершено более 4 миллионов поездок в российскую столицу. Кроме того, была создана официальная страница на китайском языке Discover Moscow. Также о достопримечательностях рассказывается на популярной китайской платформе Ctrip и в местных соцсетях.

Ранее сообщалось, что москвичи совершили в два раза больше бронирований в отелях Китая на предстоящие новогодние праздники, чем к аналогичному периоду 2024 года. В частности, с 15 сентября жители столицы бронировали гостиницы в Китае на 66% чаще, чем в период с сентября по ноябрь 2024 года. В десятку популярных городов вошли Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Гонконг и Санья.