Развод караулов в Кремле отменили из-за жары

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Церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка 26 июня не состоится из-за погоды. Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

"В связи с высокой температурой воздуха 26 июня 2021 года церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России проводиться не будет", – отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в период аномально жаркой погоды городские службы столицы работают в усиленном режиме. Из-за неблагоприятных погодных условий промывка улиц выполняется пять раз в сутки, в работах задействовано более двух тысяч единиц техники.

Также особым образом ухаживают за городскими цветами и газонами. Их поливают с 21:00 до 06:00. В это время влага меньше испаряется.

В пятницу, 25 июня, максимальная температура воздуха в Москве, по прогнозам синоптиков, составит 35–37 градусов тепла, в Подмосковье – 32–37 градусов.

В связи с аномально жаркой погодой глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рекомендовал россиянам отказаться от сладких и газированных напитков, пить больше простой воды и проводить не слишком много времени под открытым солнцем. Также министр обратил внимание, что одежду в такую погоду стоит выбирать легкую, чтобы она могла обеспечивать вентиляцию.

