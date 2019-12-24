Коллективы из Европы выступят на площадке "Путешествия в Рождество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" на Манежной площади выступят творческие коллективы из Европы. Посетители смогут увидеть театр Dulce Compania из Германии, барабанщиков молодежной гвардии садов "Тиволи" (Дания), танцевальный коллектив TDA VEKTORS (Латвия) и фолк-музыкантов из Чехии и Словакии, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Стать участниками интерактивного шоу с ходулистами и мимами немецкого уличного театра-перформанса можно будет с 28 по 30 декабря в 15:00, 17:00 и 20:00. Танцевальный коллектив TDA VEKTORS выступит на Манежной площади 3 и 4 января, в 15:00 и 17:00. Гостям площадки покажут и по желанию научат традиционным латышским танцам.

Шоу юношеского оркестра The Tivoli Youth Guard (Дания) пройдут на сцене 5 и 6 января, в 15:00 и 17:00. Юные исполнители выступят в медвежьих шапках и ярких красных мундирах. 6, 7 и 8 января программу на главной сцене площадки продолжит фолк-певица Власта Мудрикова с группой музыкантов из Словакии и Чехии. Начало в 17:00 и 20:00.

Где сделать лучшие новогодние фотки на "Путешествии в Рождество"



В новогодние праздники, с 31 декабря по 5 января, в центре города проведут более тысячи мастер-классов, посвященных космической теме, в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". На Тверской улице гости смогут собрать луноход и мотоцикл. Там же москвичи и туристы смогут сыграть в "Что? Где? Когда?".

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 12 января. Он будет проходить на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года". На Манежной площади появился новогодний лес, где гости фестиваля могут совершить путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.