Самый большой подземный переход построили в Марфине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столичном районе Марфино в этом году был построен самый длинный подземный пешеходный переход через железнодорожные пути за последние 10 лет. Об этом заявил руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Это переход через пути Октябрьского направления Московской железной дороги к станции метро "Фонвизинская", его длина – 192 метра", – уточнил Загрутдинов. По его словам, решение о постройке было принято мэром столицы после обращений жителей СВАО.
При строительстве перехода интенсивное движение поездов не прекращалось. Для столичных пешеходов переход был открыт 14 июля. Створ этого длинного перехода проходит от "Фонвизинской" до Проектируемого проезда № 589 (в районе домов 30 и 32 на улице Академика Королева).
Ширина прохожей части составляет шесть метров, а сама высота перехода – 2,5 метра. У данного перехода три выхода с лестничными сходами и лифтами. Для маломобильных москвичей предусмотрены напольные тактильные указатели. В переходе установлены антивандальные светильники.
Ранее говорилось, что восемь надземных пешеходных переходов через МЦД-1 планируется построить до 2023 года. Еще четыре надземных пешеходных перехода построят через железнодорожные пути МЦД-1 Савеловского направления.
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