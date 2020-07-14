Собянин открыл подземный переход в Марфине

17:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин принял участие в открытии подземного пешеходного перехода к станции метро "Фонвизинская" через пути Октябрьской железной дороги в Марфине, сообщает Агентство "Москва".
"Мы специально создали программу для того, чтобы связать такие вещи: где-то переход через дорожную магистраль, где-то через железную дорогу, где-то подземные, надземный переход, – и город становится как-то ближе", – отметил мэр.
Мэр назвал объект важным и сложным с инженерной точки зрения. "Вынесли огромное количество коммуникаций, было очень сложно проходить под действующей железной дорогой, тем не менее строители справились, спасибо им", – добавил он.
Подземный переход построили в районе пересечения проектируемого проезда № 2076 с улицей Кашенкин Луг с выходом к станции метро "Фонвизинская". На его возведение ушло 1,5 года.
Общая длина перехода составляет 192 метра, ширина – 6 метров, высота – 2,3 метра. В переходе предусмотрены два лифта, на прилегающей территории обустроены пешеходные дорожки, уложен газон.
С появлением перехода путь до метро для жителей Марфина сократился более чем в четыре раза.
Ранее Собянин поручил ускорить открытие детской поликлиники № 99 на улице Академика Комарова в Марфине. Мощность новой поликлиники составит 320 посещений в смену. В новой поликлинике будут работать 98 человек, в том числе 34 врача.
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