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18:44

Переход до станции метро "Фонвизинская" достроят в конце 2020 года

город строительство

18:44

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подземный пешеходный переход к станции "Фонвизинская" Люблинско-Дмитровской линии метро должны достроить в декабре 2020 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

Переход расположится в районе Марфино под железнодорожными путями Октябрьского направления железной дороги от станции метро до проектируемого проезда №589 в районе домов №30 и №32 по улице Академика Королева.

Сейчас завершаются работы по освобождению территории строительной площадки, ведутся работы по устройству водопровода, разработке траншеи и прокладке труб.

Длина прохожей части перехода составит 189 метров, ширина прохожей части – 6 метров, высота – 2,3 метра. Переход будет иметь три выхода с лестничными сходами и лифтами.

В переходе установят антивандальные светильники. На лестничных сходах появится автоматизированная система снегоудаления. Для инвалидов по зрению предусмотрена установка напольных тактильных указателей.

город строительство

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