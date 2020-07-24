Реконструкция "Олимпийского" напугала москвичей

К сносу конструкций спортивного комплекса "Олимпийский" приступили в городе

В столице началась реконструкция здания спорткомплекса "Олимпийский", однако горожан напугали взрывы, с помощью которых специалисты демонтируют устаревшие конструкции, сообщает телеканал Москва 24.

В социальных сетях появились кадры сноса, на которых очевидцы рассказывают, что от взрывов все тряслось даже в соседних зданиях.

"Уже пятый взрыв. Полетели стены, начали падать. Прям вот кусок отвалился от крыши", – прокомментировала за кадром автор видео.

Работы по реконструкции спортивного комплекса "Олимпийский" в Москве планируют завершить в 2023 году. Спорткомплекс помогают обновить международные компании, в том числе из Канады и Испании.

Один из крупнейших спорткомплексов России закрыли в 2019 году. По проекту в здании планировали открыть оздоровительно-реабилитационный комплекс, плавательный и прыжковый бассейны, гимнастические залы, аквапарк и ряд других спортивных объектов.

