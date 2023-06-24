Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Московский парк "Сокольники" закрыли для посетителей, а также отменили все мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Причина такого решения не уточняется, однако говорится, что в связи с введением режима контртеррористической операции были отменены такие мероприятия, как фестиваль "Разноцветная Москва", выставка "Летний дар", танцевальные занятия "Вечера Латины", "Милонга RONDA", "Для тех, кому за", "Ретро+" и "Мелодии нашего двора", мобильная туристическая станция и занятия проекта "Спортивные выходные".

До этого Сергей Собянин сообщил, что в связи с поступающей информацией в столице усилили меры безопасности. По словам мэра, в рамках антитеррористических мероприятий в городе введен дополнительный контроль на дорогах.

Кроме того, он сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве из-за режима контртеррористической операции.

Мэр отметил, что данные о перекрытиях движения на въездах и выездах из Москвы не соответствуют действительности. Он призвал жителей города сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.

Москвичам рассказали о введенных мерах безопасности в столице