Перед учебным театром ГИТИСа восстановят старинный газовый фонарь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Музей "Огни Москвы"

Старинный газовый фонарь около главного входа в учебный театр ГИТИСа в Большом Гнездниковском переулке восстановят, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Михаил Никифоров, в ходе восстановительных работ светильник изготовят по старым чертежам и заменят. Перекладину для крепления лестницы фонарщика специалисты также сделают заново по имеющимся образцам.

Специалистам предстоит очистить фонарь от потемнений и наслоений продуктов коррозии. В завершение реставраторы защитят металл специальными средствами, которые будут способствовать дальнейшей его сохранности.

Ранее в Москомстройинвесте одобрили проект реставрации ресторана "Прага" на Арбате в центре Москвы. Ожидается, что его площадь увеличится до 16 тысяч квадратных метров.

В рамках реализации проекта планируется использовать современные инженерные и технологические решения, увеличить общие площади здания на 6 200 квадратных метров с последующим использованием их под апартаменты.

В начале июня глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал о завершении реставрации артефактов XVI–XIX веков, которые принадлежали детям того времени. Обработку провели для глиняных и деревянных игрушек, а также детской посуды.

В январе 2022 года Собянин подписал постановление о выделении средств на реставрацию памятников архитектуры в столице. На эти цели планировалось направить 857,8 миллиона рублей.

