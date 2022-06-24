Перед учебным театром ГИТИСа восстановят старинный газовый фонарь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Музей "Огни Москвы"
Старинный газовый фонарь около главного входа в учебный театр ГИТИСа в Большом Гнездниковском переулке восстановят, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Как отметил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Михаил Никифоров, в ходе восстановительных работ светильник изготовят по старым чертежам и заменят. Перекладину для крепления лестницы фонарщика специалисты также сделают заново по имеющимся образцам.
Специалистам предстоит очистить фонарь от потемнений и наслоений продуктов коррозии. В завершение реставраторы защитят металл специальными средствами, которые будут способствовать дальнейшей его сохранности.
Ранее в Москомстройинвесте одобрили проект реставрации ресторана "Прага" на Арбате в центре Москвы. Ожидается, что его площадь увеличится до 16 тысяч квадратных метров.
В рамках реализации проекта планируется использовать современные инженерные и технологические решения, увеличить общие площади здания на 6 200 квадратных метров с последующим использованием их под апартаменты.
В начале июня глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал о завершении реставрации артефактов XVI–XIX веков, которые принадлежали детям того времени. Обработку провели для глиняных и деревянных игрушек, а также детской посуды.
В январе 2022 года Собянин подписал постановление о выделении средств на реставрацию памятников архитектуры в столице. На эти цели планировалось направить 857,8 миллиона рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: