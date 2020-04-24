Чаще всего режим самоизоляции в Москве нарушают родители с детьми и подростки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Наибольшее число нарушений самоизоляции в Москве фиксируется среди родителей с детьми и детей старшего возраста без родителей, играющих на детских площадках, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Главного контрольного управления города Евгения Данчикова.

Также режим нарушает молодежь, которая собирается в большие группы на спортплощадках и во дворах.

"Такие действия с учетом агрессивности распространения COVID-19 значительно повышают риск распространения коронавирусной инфекции среди этих граждан", – отметил Данчиков.

Он привел данные специалистов, согласно которым около 50% больных коронавирусной инфекцией, поступающих в медучреждения столицы, – это молодежь и люди среднего возраста.

Ранее сообщалось, что пациентов, которые проходят лечение в городских неинфекционных стационарах города, будут в обязательном порядке тестировать на наличие коронавирусной инфекции.

В России за последние сутки зарегистрировано 5 849 случаев коронавирусной инфекции. Большинство зараженных выявили в Москве – 2 957.