Центры волонтеров для помощи гражданам открылись в Подмосковье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Волонтерские центры по оказанию помощи гражданам в условиях пандемии коронавируса открылись в Подмосковье.

Как сообщает Telegram-канал партии "Единая Россия", они развернуты уже в 40 регионах.

Отмечается, что до конца недели центры должны начать работу во всех регионах страны.

Московское духовенство РПЦ также из-за коронавируса будет причащать и исповедовать пожилых жителей на дому.

Почти два миллиона москвичей уйдут на карантин с четверга

Ранее депутаты Госдумы рекомендовали пенсионерам временно переехать на дачи, чтобы защититься от распространения коронавируса COVID-19. По мнению депутата Вячеслава Никонова, граждане могут рассредоточиться и тем самым снизить вероятность инфицирования между собой.

В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.

Пожилым москвичам выделят матпомощь из-за эпидемии. Глава города добавил, что соцработники помогут им с доставкой продуктов и лекарств.

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. Зарегистрировано 57 новых случаев в 14 российских регионах, 28 из них – в Москве.