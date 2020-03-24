Центры волонтеров для помощи гражданам открылись в Подмосковье

24 марта, 23:35
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Волонтерские центры по оказанию помощи гражданам в условиях пандемии коронавируса открылись в Подмосковье.
Как сообщает Telegram-канал партии "Единая Россия", они развернуты уже в 40 регионах.
Отмечается, что до конца недели центры должны начать работу во всех регионах страны.
Московское духовенство РПЦ также из-за коронавируса будет причащать и исповедовать пожилых жителей на дому.
Почти два миллиона москвичей уйдут на карантин с четверга
Ранее депутаты Госдумы рекомендовали пенсионерам временно переехать на дачи, чтобы защититься от распространения коронавируса COVID-19. По мнению депутата Вячеслава Никонова, граждане могут рассредоточиться и тем самым снизить вероятность инфицирования между собой.
В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.
Пожилым москвичам выделят матпомощь из-за эпидемии. Глава города добавил, что соцработники помогут им с доставкой продуктов и лекарств.
За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. Зарегистрировано 57 новых случаев в 14 российских регионах, 28 из них – в Москве.
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