В ФСО опровергли информацию о перекрытии Красной площади

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Федеральной службе охраны (ФСО) России опровергли информацию о том, что Красная площадь перекрывалась.

До этого РИА Новости сообщало, что из-за анонимного звонка проводилась эвакуация ГУМа.

24 февраля неизвестный также сообщил о "минировании" Останкинской башни в Москве, из здания были выведены 66 человек. Кроме того, анонимные звонки поступили во все районные суды столицы. После проверки информации никаких опасных предметов обнаружено не было.

Сообщения об угрозе взрывов во всех торговых центрах Москвы, судах, а также вокзалах поступали и 17 февраля. Неизвестный осуществил рассылку сообщений о минировании по электронной почте. Все упомянутые им объекты проверяли полицейские и кинологи.

