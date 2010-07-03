Москва первой в мире снизила интервал движения поездов метро до 90 секунд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москва является первым городом в мире с интервалом движения поездов метро в 90 секунд. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы пока единственные в мире, кто ездит с интервалом 90 секунд. Такого показателя нет ни в одном городе мира", – цитирует его слова Агентство "Москва".

Он добавил, что столичный метрополитен перевозит более 40 тысяч человек в час.

Ранее заммэра рассказал, что строительство метро в пересчете на одного перевезенного пассажира является экономически выгодным.

В среду, 23 октября, в столице утвердили программу развития Московского метрополитена. В пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства подчеркнули, что она позволит улучшить доступ к метро в 75 районах города к 2027 году.

До 2024 года предполагается проектирование и строительство 42 станций. В ближайшие три года в приоритете Стройкомплекса – завершение работ на Большой кольцевой линии метро и продление некоторых радиальных веток.