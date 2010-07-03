Кибербезопасность и развитие киберспорта вошли в число главных тем "Трансформации-6"

Бизнес-интенсив для развития предпринимательских компетенций "Трансформация-6" пройдет в рамках Московской недели предпринимательства 27 мая на "ВТБ-Арене", сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
По словам заммэра Натальи Сергуниной, в числе главных тем "Трансформации" – развитие киберспорта и кибербезопасность.
"Форум объединит более 25 известных спикеров и 10 тысяч гостей. Среди главных тем – успешные маркетинговые стратегии, лидерские качества, кибербезопасность, развитие киберспорта. Приглашаю всех принять участие", – приводятся в сообщении слова Сергуниной.
Посетителей ждет анализ показательных кейсов и практических приемов, основанные на личном опыте полезные рекомендации от успешных предпринимателей и экспертов, представителей шоу-бизнеса, фэшн-индустрии и звезд спорта.
В качестве спикеров на "Трансформации" выступят ведущие эксперты в самых разных сферах: самый титулованный бизнес-тренер в России Радислав Гандапас, гуру маркетинга, автор бестселлера "Маркетинг на 100%" Игорь Манн, бизнес-тренер и общественный деятель Ирина Хакамада, основатели Twins Group Иван и Сергей Березуцкие, эксперт по развитию лидерства и корпоративной культуры Марк Кукушкин и другие.
Кроме того, своими идеями поделятся именитые гости из мира шоу-бизнеса, спорта, журналистики.
"Трансформировать" свои навыки и компетенции вместе с гостями будут заслуженный артист России, учитель фонда "Шаг вместе" Гоша Куценко, футбольный блогер, автор Youtube-канала "КраСава" Евгений Савин, абсолютный чемпион мира по боксу Костантин Цзю.
Участники форума "Трансформация-6" и Московского предпринимательского форума, который пройдет здесь же – на "ВТБ-Арене", заодно смогут посетить церемонию награждения победителей первой московской бизнес-премии "Прорыв года".
Посетить форум могут все желающие, зарегистрировавшись на сайте.
Ранее стало известно, что группа "Би-2" даст бесплатный концерт для участников Московского предпринимательского форума 27 мая на "ВТБ Арене". Выступление известных рок-музыкантов станет завершающим аккордом церемонии вручения премии "Прорыв года".
В начале апреля в Российском центре содействия молодежному предпринимательству назвали средний возраст молодых предпринимателей в стране – 27–28 лет. Самыми популярными областями бизнеса среди молодежи в 2018 году стали сфера услуг, производство и социальное предпринимательство.
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