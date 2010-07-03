Концерт "Би-2" станет завершающим аккордом Московского предпринимательского форума

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Группа "Би-2" даст бесплатный концерт для участников Московского предпринимательского форума 27 мая на "ВТБ Арене". Выступление известных рок-музыкантов станет завершающим аккордом церемонии вручения первой столичной предпринимательской премии "Прорыв года".

27 мая участников Московского предпринимательского форума ждет насыщенная программа: шесть разноплановых тематических треков, большой образовательный интенсив "Трансформация-6", многочисленные круглые столы, мастер-классы и public talks. Мероприятие станет центральным и самым крупным событием Московской недели предпринимательства и соберет на одной площадке более 20 тысяч участников и 150 спикеров. День, наполненный прикладными советами, новыми встречами и историями успеха, завершит церемония награждения победителей первой столичной предпринимательской премии "Прорыв года", стартовавшей в начале марта. Лучших из участников, подавших 36 тысяч заявок, поздравят амбассадоры премии и представители правительства Москвы. Еще одним подарком станет бесплатный концерт группы "Би-2", к которому смогут присоединиться все зарегистрированные участники. Группа исполнит хорошо знакомые и любимые многими хиты.

"Предприниматели – новые герои нашего времени, результаты их ежедневного труда не только стали неотъемлемой частью нашей жизни, но и обеспечили работой почти треть жителей столицы. Именно поэтому мы решили, что финал премии "Прорыв года" и Московского предпринимательского форума должен быть таким – ярким и объединяющим. Мы благодарим наших героев – участников, подавших 36 тысяч заявок, и более 800 тысяч предпринимателей, работающих в столице сегодня, и приглашаем их на концерт "Би-2". Посетить концерт, равно как и деловую программу форума сможет любой желающий после предварительной регистрации. Торопитесь, количество мест ограничено", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Принять участие в Московском предпринимательском форуме и образовательном треке "Трансформации-6" можно бесплатно после предварительной регистрации на сайте.



Вы можете также получить дополнительную информацию в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы по адресу dpir-press@mos.ru.