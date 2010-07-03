Фото: ТАСС/Александр Земляниченко-младший

Сергей Собянин пригласил горожан на Московскую неделю предпринимательства, которая будет проходить с 27 по 31 мая на площадке "ВТБ-Арена".

"Крупнейшее деловое событие для малого и среднего бизнеса столицы пройдет с 27 по 31 мая. Там можно будет познакомиться с успешными бизнесменами, получить консультации, найти деловых партнеров", – написал мэр в микроблоге в Twitter.

В ходе проекта состоится также Московский предпринимательский форум. Его участники узнают о мировых тенденциях в городском предпринимательстве. Кроме того, Собянин рекомендовал посетить бизнес-интенсив "Трансформация-6", выставку Moscow Franchise Expo 2019 и конференцию Startup Village.

Зарегистрироваться на форум можно на сайте Московской недели предпринимательства.

В Российском центре содействия молодежному предпринимательству назвали средний возраст молодых предпринимателей в стране – 27–28 лет. Самыми популярными областями бизнеса среди молодежи в 2018 году стали сфера услуг, производство и социальное предпринимательство.