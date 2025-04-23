Прощание с Зурабом Церетели. Прямой эфир

В храме Христа Спасителя проходит прощание с Зурабом Церетели. Москва онлайн ведет прямую трансляцию с траурной церемонии.

Знаменитый скульптор и художник ушел из жизни 22 апреля в возрасте 91 года. По словам его помощника Сергея Шагулашвили, причиной смерти стала остановка сердца.

Соболезнования в связи с кончиной Церетели выразил Владимир Путин. Президент назвал его выдающимся представителем многонациональной отечественной культуры, который посвятил свою жизнь служению искусству и оставался открыт "для добрых, благородных дел и начинаний".

Церетели известен своей работой над различными масштабными проектами в Москве и за ее пределами. В качестве художника он оформлял гостиничный комплекс "Измайлово", Новую сцену Большого театра, станции метро "Трубная", "Парк Победы" и другие знаковые сооружения. Также Церетели был главным художником XXII Олимпийских игр в Москве.

Как скульптор Церетели создал множество монументов. Среди самых известных его работ в Москве – памятник Петру I, "Дружба навеки" на Тишинской площади, скульптурное оформление мемориального комплекса на Поклонной горе.

Зураба Церетели похоронят рядом с супругой Инессой Андроникашвили в Дидубийском пантеоне в Тбилиси в субботу, 26 апреля.