Работа приложения "Парковки Москвы" восстановлена после сбоя сервиса "Яндекс.Карты"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Работу мобильного приложения "Парковки Москвы" восстановили после сбоя в сервисе "Яндекс.Карты". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Технические специалисты "Яндекса" устранили сбой в сервисе, из-за которого у некоторых пользователей могло не запускаться приложение "Парковки Москвы". В случае если неполадки сохраняются, рекомендуем переустановить приложение", – заявили представители парковочного регулятора.

При повторной установке приложения данные водителя и средства на парковочном счете сохранятся, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в пятницу, 22 ноября, стало известно о сбое в работе приложения "Парковки Москвы". Сообщалось, что причиной стали неполадки сервиса "Яндекс.Карты".

