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Московские организации увеличили прибыль на 17,8% по итогам первого полугодия текущего 2019 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Вице-мэр отметил, что тенденции, отмечавшиеся в 2018 году, сохраняются. "Прибыльность в производстве химических веществ и продуктов выросла на 218%, компьютеров и электроники на 92%, машин и оборудования на 68%, в финансовой и страховой деятельности – на 66%", – пояснил Владимир Ефимов.

Заммэра по экономике добавил, что значителен рост прибыльности в таких отраслях и направлениях, как НИОКР (+59%), полиграфическая деятельность (+56%), производство лекарств (+42%), строительство (+31%).

Ранее сообщалось, что поступления в бюджет от торгового сбора в Москве выросли на 3,6%. Рост поступлений связан с увеличением числа объектов торговли.