Москвичам предложили разработать свои экскурсии по выбранному району города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Горожанам предложили разработать свои экскурсии по выбранному району столицы в рамках Дней исторического и культурного наследия 2020 года. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, москвичи могут предложить самые разные формы прогулок.

"Экскурсии могут проводиться и утром, и днем, и вечером, быть в виде квеста, пешего или велосипедного маршрута. Приветствуется дополнение программы фотографиями и воспоминаниями местных жителей. Главное условие - чтобы участники готовили прогулку на основе достоверной исторической информации", – приводятся в материале слова Сергуниной.

Также экскурсии могут быть приурочены к юбилейным датам, включать посещение крыш или панорамных площадок. Отмечается, что гидом может стать аттестованный специалист или краевед-любитель. Главным условием является знание района и умение выступать перед публикой.

Ранее стали известны самые популярные маршруты, доступные на портале "Узнай Москву". Самым просматриваемым маршрутом за шесть лет работы сервера стал маршрут "Покажи Москву". Он разработан для тех, кто впервые посетил столицу, и представляет из себя прогулку по 10 достопримечательностям исторического центра. Маршрут посмотрели 133,8 тысячи человек.

"Романтический маршрут" стал вторым по количеству просмотров. Он включает в себя прогулку по семи домам, среди которых – особняк Зинаиды Морозовой, церковь Спаса на Песках и музей-квартира А. С. Пушкина.