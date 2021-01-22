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17:38

Еще три корпуса в ЖК "Марьино Град" достроили в поселении Филимонковское

город строительство

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В жилом комплексе "Марьино Град" закончили строительство трех корпусов второй очереди № 10, 11, 14. Об этом говорится на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Жилые дома первого этапа второй очереди получили заключения о соответствии объектов требованиям технических регламентов в поселении Филимонковское. Информацию подтвердила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Площадь трех объектов составляет свыше 20 тысяч квадратных метров. "На следующем этапе по этим корпусам будут поданы заявки на получение разрешений на ввод объектов в эксплуатацию", – пояснила Пятова. По ее словам, обладателями ключей станет 231 дольщик.

Ранее говорилось, что на защиту прав обманутых дольщиков выделят 30 миллиардов рублей. Предполагается, что выделенные средства позволят достроить уже существующие проблемные объекты.

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