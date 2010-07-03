В районе станций МЦД изменятся маршруты наземного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Шесть маршрутов автобусов коммерческих перевозчиков изменятся в районе станций Московских центральных диаметров (МЦД) с 21 ноября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Организатор перевозок".

Движение трех маршрутов наземного транспорта поменяется около станции МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", а еще трех – у станций МЦД-2 "Курско-Рижский". Речь идет о маршрутах 178, 368, 524, 554, 567, 994. Изменения позволят пассажирам совершать более удобные пересадки с одного транспорта на другой.

Ранее в Мосгортрансе сообщили о том, что в связи с запуском МЦД в столице изменится движение автобусов 24 маршрутов.

Первые два диаметра – МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра и 57 станций, в перспективе их станет 66. C 19 станций можно будет пересесть на метро и МЦК, в будущем число пересадочных станций увеличится до 27.

На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга" в смешанном режиме с обычными пригородными поездами. Интервалы движения составят 5–6 минут в часы пик.

Оплачивать проезд можно городской картой "Тройка". Пересадка с МЦД на метро или МЦК и обратно будет бесплатной. Совершить бесплатную пересадку между диаметрами, подземкой и МЦК пассажиры смогут после того, как перепрограммируют свою "Тройку". Услуга доступна в кассах метро, автоматах по продаже билетов и желтых информационных терминалах.

