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09:08

Выделенные полосы появятся на четырех новых участках дорог в столице

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выделенные полосы для общественного транспорта появятся на четырех новых участках дорог в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Так, с 18 ноября выделенная полоса и специальная зона для автобусов появятся на площади Савеловского вокзала. Как уточняется, общий пассажиропоток на маршрутах наземного транспорта, проходящих через площадь Савеловского вокзала, составляет более 119 тысяч человек в сутки.

С 25 ноября выделенные полосы также появятся на улице Красного Маяка – от улицы Кировоградской до дублера Варшавского шоссе в оба направления, на всем протяжении Проектируемого проезда № 5108 в оба направления и в Орликовом переулке.

7 октября в Москве заработали новые выделенные полосы. Их запустили на улицах Новослободской, Краснодарской, Марксистской и Маршала Шестопалова. В августе в городе появились новые полосы на улице Александры Монаховой и на Волгоградском проспекте.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года в столице появится около 20 километров выделенных полос. Как отмечал Сергей Собянин, благодаря выделенкам скорость транспорта увеличивается на 15–30%.

Сейчас в городе 346 километров таких полос. В сутки по ним проезжают свыше 3,3 миллиона пассажиров общественного транспорта и такси.

В Москве до конца года откроют еще 20 километров "выделенок"

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