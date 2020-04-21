Порядка 250 тысяч водителей получат напоминания о необходимости пропусков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
ЦОДД напомнит столичным автомобилистам, которые ездят на машинах без цифровых пропусков, о необходимости их получения. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале.
Напоминания получат около 250 тысяч водителей. Столько нарушителей, передвигающихся по городу без пропусков, было выявлено 21 апреля, пояснили в Дептрансе.
Водителям там рекомендовали оформить пропуск на передвижение по Москве и обязательно вписать в него номер автомобиля. Более 3 миллионов автомобилистов уже сделали это.
С 15 апреля в Москве действует система пропусков. С 22 апреля общественным транспортом можно пользоваться только при наличии "Тройки", "Стрелки" или социальной карты. Номер карты нужно указать при оформлении цифрового пропуска.
Их контроль станет автоматизированным и нарушителей будут штрафовать. Пропуск необходимо оформить на nedoma.mos.ru.
Чтобы быть уверенным, что госномер авто привязан к пропуску и вам не выпишут штраф, его надо проверить в специальном сервисе. Аналогичная возможность есть для "Тройки", если вы планируете пользоваться общественным транспортом. С момента привязки к пропуску и до первой поездки должно пройти не менее пяти часов.
Автомобили людей без пропуска на передвижение будут отгонять на штрафстоянку. Такие меры примут в случае серьезных конфликтов нарушителей с полицейскими.
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