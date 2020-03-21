НИИ Склифосовского начал прием пациентов с подозрением на коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
НИИ имени Склифосовского начинает прием пациентов с подозрением на коронавирус, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москве в Facebook.
"Мы перепрофилировали два корпуса для приема пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Столичный департамент здравоохранения передал нам новое медицинское оборудование. Готовы оказать помощь всем нуждающимся", – говорится в сообщении.
Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков отметил, что помимо душевых и отдельных туалетов в каждой палате будет компьютер с доступом в интернет, по всем корпусам будет работать Wi-Fi.
В Институте оборудовано 944 стационарные койки, из них 132 реанимационных. На базе его отделений в течение года выполняется более 20 тысяч различных операций. 30 тысяч пациентов получают экстренную помощь в амбулаторных условиях.
В ТиНАО строится инфекционная больница. Сергей Собянин обратил внимание, что здание возведут в короткие сроки. Площадь инфекционного центра составит 81,3 тысячи квадратных метров.
По словам мэра, он станет дополнением стационара в Коммунарке. Туда при необходимости будут отправлять пациентов с подозрением на заражение коронавирусом.
За сутки число случаев заражения в России выросло с 253 до 306. Пациенты посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели.
В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано более 210 тысяч случаев заражения COVID-19. Число жертв превышает 9 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.
Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в столице прекратить пускать посетителей с 21 марта. Запрещается проведение массовых мероприятий, численность которых может превысить 50 человек. С 21 марта школьники Москвы и Подмосковья уходят на каникулы до 12 апреля.
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