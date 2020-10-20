QR-коды для регистрации посетителей получили более 1,2 тысячи столичных заведений

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Более 1,2 тысячи развлекательных учреждений столицы получили уникальные QR-коды для регистрации посетителей. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Получили QR-коды 1 222 заведения", – приводит его слова ТАСС.

Немерюк напомнил, что система для входа в ночные заведения заработала 19 октября. Для регистрации необходимо на входе в заведение просканировать QR-код. Далее потребуется указать номер телефона и подтвердить его с помощью кода из СМС или воспользоваться авторизацией через учетную запись портала mos.ru. Подтверждение регистрации необходимо показать сотруднику на входе.

Порядок, при котором доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов, ранее ввел Сергей Собянин. Эта мера рассматривается как способ оперативного предупреждения людей о контакте с больным COVID-19.

Ранее стало известно, уже более 500 ночных заведений столицы получили QR-коды для регистрации посетителей.

