Ограничения движения из-за репетиции парада сняты в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Введенные из-за генеральной репетиции парада Победы ограничения сняты, сообщает ЦОДД в микроблоге в Twitter.

С 5:30 движение для транспорта перекрывали в центре и на северо-западе города. Водителей призывать избегать поездок в эти районы Москвы.

Парад состоится 24 июня, он продлится около полутора часов. Сергей Собянин объявил, что парковка в столице в этот день будет бесплатной. Мэр добавил, что парковки со шлагбаумом останутся доступны в стандартном режиме по действующим тарифам.

Автомобилистам рекомендовали подробнее ознакомиться с предстоящими ограничениями. Изменения коснутся и общественного транспорта, в частности, маршруты № 294, 300, 391, 423, 691 и 691к.