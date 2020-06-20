Рекордно низкий прирост новых случаев COVID-19 несколько дней держится в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице за последние сутки подтвердили 1 057 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Таким образом, число новых заболевших в городе меньше одного на 10 тысяч населения. По сравнению с предыдущим днем количество свежих случаев уменьшилось на 7%.

Отмечается, что показатель примерно в тысячу человек сохраняется в Москве уже несколько дней. В последний раз такие низкие значения были зафиксированы в начале апреля.

39,7% среди новых пациентов – люди от 18 до 45 лет, 33,8% – от 46 до 65 лет, 12,1% – от 66 до 79 лет, 7,5% – старше 80 лет и 6,9% – дети.

В России зарегистрировано 7 889 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки в 85 регионах. В 2 579 клинических проявлений не было.

За последние сутки зафиксирован 161 летальный случай, из них 34 в Москве и 23 в Московской области. За весь период по стране скончались 8 002 человека.

Выписано по выздоровлению за сутки 10 186 пациентов, в том числе 2 115 в столице и 1 148 в Подмосковье. Общее количество выписанных в России – 334 592.

Роспотребнадзор сообщает, что около 310 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение. Всего проведено более 16,6 миллиона тестов.

