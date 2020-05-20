Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дорожную сеть в районе Комсомольской площади реконструируют. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"Проект крупного транспортно-пересадочного узла, создаваемого на основе железнодорожной станции Москва–Каланчевская, предусматривает реконструкцию дорожной сети в районе Комсомольской площади. Это позволит упорядочить транспортные потоки и снизить загруженность прилегающих проездов", – сказал Бочкарев.

Специалистам также предстоит реконструировать автомобильные путепроводы на Старой и Новой Басманной улицах, а также на улице Казакова. Кроме того, будет приведен в порядок пешеходный переход в Хомутовском тупике.

"Реконструкция дорожной сети и упорядочивание транспортных потоков приведут к снижению загруженности городских магистралей в районе Комсомольской площади, а также повысят безопасность для автомобилистов и пешеходов", – пояснил заммэра.

Ранее сообщалось, что в районе Рублево-Архангельское построят мост через залив Москвы-реки с эффектной диагональной аркой высотой порядка 30 метров.

Автомобильный мост будет иметь по две полосы движения в каждую сторону. По обеим сторонам моста пройдут велодорожки, отделенные от пешеходного движения цветниками и кустарниками.