В Рублево-Архангельском построят мост с эффектной аркой

10:46
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
В районе Рублево-Архангельское построят мост через залив Москвы-реки с эффектной диагональной аркой высотой порядка 30 метров. Проект согласовала Москомархитектура.
"Арку моста изготовят из металла с антикоррозийным покрытием белого цвета, от нее протянутся стальные канаты, добавляющие надежности всей конструкции. Кроме того, предусмотрено несколько режимов архитектурной подсветки", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
По его словам, подпорные стены выполнят из бетона и декорируют растительным орнаментом, а сами лестницы замостят гранитом темного оттенка.
Автомобильный мост через залив Москвы-реки на проезде ПР. 7101 будет иметь по две полосы движения в каждую сторону. По обеим сторонам моста пройдут велодорожки, отделенные от пешеходного движения цветниками и кустарниками.
Для пешеходов предусмотрены удобные лестницы и пандусы, а также зона под самим пролетом, у воды. Общая площадь строительства – порядка 7 тысяч квадратных метров. Проектировщик – Ленпромтранспроект.
Концепцию застройки территории определили на международном конкурсе два года назад.
Ранее сообщалось, что в Москве построят путепровод, который соединит улицу 800-летия с Инженерной улицей. Также будут построены или реконструированы участки улично-дорожной сети, обновлены инженерные коммуникации.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: