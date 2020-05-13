В Рублево-Архангельском построят мост с эффектной аркой

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В районе Рублево-Архангельское построят мост через залив Москвы-реки с эффектной диагональной аркой высотой порядка 30 метров. Проект согласовала Москомархитектура.

"Арку моста изготовят из металла с антикоррозийным покрытием белого цвета, от нее протянутся стальные канаты, добавляющие надежности всей конструкции. Кроме того, предусмотрено несколько режимов архитектурной подсветки", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, подпорные стены выполнят из бетона и декорируют растительным орнаментом, а сами лестницы замостят гранитом темного оттенка.

Автомобильный мост через залив Москвы-реки на проезде ПР. 7101 будет иметь по две полосы движения в каждую сторону. По обеим сторонам моста пройдут велодорожки, отделенные от пешеходного движения цветниками и кустарниками.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Для пешеходов предусмотрены удобные лестницы и пандусы, а также зона под самим пролетом, у воды. Общая площадь строительства – порядка 7 тысяч квадратных метров. Проектировщик – Ленпромтранспроект.

Концепцию застройки территории определили на международном конкурсе два года назад.

Ранее сообщалось, что в Москве построят путепровод, который соединит улицу 800-летия с Инженерной улицей. Также будут построены или реконструированы участки улично-дорожной сети, обновлены инженерные коммуникации.