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Общество

13:56

Аттракцион "Танкодром" откроется в конце декабря в парке "Сокольники"

город досуг общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парке "Сокольники" в конце декабря откроется уникальный аттракцион "Танкодром", который не имеют аналогов в России и соседних государствах, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу парка.

"Грядущий год станет юбилейным: страна будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Год памяти и славы пройдет в 2020 году. В конце декабря в память об этой дате в парке появится новый аттракцион "Танкодром", посетители смогут управлять танком Т-34", – сказали в пресс-службе.

Как отмечается, управление будет осуществляться двумя рычагами, как в настоящем танке.

В парке "Сокольники" с 29 ноября по 23 февраля будет проходить фестиваль Волшебных китайских фонарей. Там можно будет увидеть огромных панд и полярных медведей, морских рыб, величественные китайские дворцы. Главным украшением, создающим необходимое новогоднее настроение, станут Дед Мороз и Снегурочка.

Ранее сообщалось, что юные посетители парка "Остров мечты" смогут почувствовать себя пилотами настоящих болидов на новых аттракционах "Гран-при Мечты" и "Мини гонка". Начинающие "гонщики" смогут развивать скорость до пяти километров в час.

В парке также установили аттракцион "Молот судьбы". Круглый посадочный диск может раскачиваться, словно огромные качели. Платформа с гостями будет взлетать и переворачивать их вниз головой, достигая максимальной высоты 15,6 метра, уточнили в пресс-службе парка.

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