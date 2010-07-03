В парке "Остров мечты" появится кукольный театр "Золотой ключик"

Фото: пресс-служба парка "Остров мечты"

Кукольный театр, рассчитанный на 200 посадочных мест, появится в тематической зоне "Сказочная деревня" парка аттракционов "Остров мечты". Здесь планируют представить постановку с героями сказки про Буратино, сообщили в пресс-службе развлекательного комплекса.

Увидеть постановку смогут все желающие, поскольку возможность посещения театра "Золотой ключик" уже включена в стоимость входного билета. Рассадка в зрительном зале будет свободной. Кукольное представление длится 25 минут, его будут показывать 5-6 раз в день.

"Гостей ждет полное погружение в историю деревянного мальчика и его друзей. Этого удастся достичь благодаря нестандартному подходу к проектированию сценического пространства, которое мы назвали "театр в театре", – заявил директор департамента шоу-программ "Острова мечты" Дмитрий Рагозин.

Он объяснил, что на сцене установят декорацию в виде театра "Золотой ключик". Действие спектакля будет развиваться в том числе и внутри. На двух этажах декорации разместят мультимедийные экраны и аквариумы.

Спектакль по мотивам сказки о Буратино подготовила творческая труппа театра "Трикстер", одного из самых успешных независимых театров Москвы. Режиссерами выступили Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов, лауреаты премий "Золотая Маска".

Всесезонный парк развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме планируют открыть в декабре 2019 года. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что в районе уже благоустроили территорию.

"Остров мечты" – это крупнейший в Европе и единственный в России крытый парк развлечений мирового уровня. Инвестиции в проект составляют порядка 1,5 миллиарда долларов.