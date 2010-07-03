Почти 2 тысячи лифтов заменят в столице до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице в текущем году только в рамках городской программы капремонта должны обновить 1820 лифтов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Лифты заменят в тех домах, где старые подъемники уже отработали свое. Новые лифты сделаны из современных материалов. Они плавно и тихо двигаются, а кабина останавливается вровень с полом. В домах, где размер шахты позволяет, увеличивают ширину дверей.

В среднем на смену одного механизма уходит от 45 до 65 дней в зависимости от высоты здания и вместительности кабины. За это время демонтируют старое, оставляя пустой шахту лифта. Затем внутри крепят новое оборудование и устанавливают специальную площадку для рабочих. Параллельно работают над новой электроникой и подъемниками.

В каждой кабине установлено видеонаблюдение, фиксирующее все, что происходит внутри, у пассажиров есть возможность связаться с операторами и сообщить о происшествии.

Также в кабинах светят яркие энергоэффективные лампы. Дополнительно в ходе замены лифтового оборудования проводятся отделочные работы в шахте и машинном отделении.

Отслеживать процесс замены лифтов теперь можно на портале "Наш город". Если в доме несколько лифтов, их будут менять поочередно, чтобы минимизировать неудобства для жильцов.

Можно посмотреть сроки замены подъемников, название организации, которая будет выполнять работы, а также номер договора, заключенный столичным Фондом капитального ремонта с подрядчиком.

Чтобы узнать интересующую информацию по замене лифтов, нужно ввести адрес и номер дома в строке поиска. На экране появится карта с указателем на это здание, а справа от нее высветится кнопка "Многоквартирные дома". Перейдя по этой ссылке, нужно выбрать вкладку "Региональная программа капитального ремонта", после чего появится информация о замене лифтов.

