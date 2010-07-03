Почти 2 тысячи лифтов заменят в столице до конца года

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице в текущем году только в рамках городской программы капремонта должны обновить 1820 лифтов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Лифты заменят в тех домах, где старые подъемники уже отработали свое. Новые лифты сделаны из современных материалов. Они плавно и тихо двигаются, а кабина останавливается вровень с полом. В домах, где размер шахты позволяет, увеличивают ширину дверей.
В среднем на смену одного механизма уходит от 45 до 65 дней в зависимости от высоты здания и вместительности кабины. За это время демонтируют старое, оставляя пустой шахту лифта. Затем внутри крепят новое оборудование и устанавливают специальную площадку для рабочих. Параллельно работают над новой электроникой и подъемниками.
В каждой кабине установлено видеонаблюдение, фиксирующее все, что происходит внутри, у пассажиров есть возможность связаться с операторами и сообщить о происшествии.
Также в кабинах светят яркие энергоэффективные лампы. Дополнительно в ходе замены лифтового оборудования проводятся отделочные работы в шахте и машинном отделении.
Отслеживать процесс замены лифтов теперь можно на портале "Наш город". Если в доме несколько лифтов, их будут менять поочередно, чтобы минимизировать неудобства для жильцов.
Можно посмотреть сроки замены подъемников, название организации, которая будет выполнять работы, а также номер договора, заключенный столичным Фондом капитального ремонта с подрядчиком.
Чтобы узнать интересующую информацию по замене лифтов, нужно ввести адрес и номер дома в строке поиска. На экране появится карта с указателем на это здание, а справа от нее высветится кнопка "Многоквартирные дома". Перейдя по этой ссылке, нужно выбрать вкладку "Региональная программа капитального ремонта", после чего появится информация о замене лифтов.
"Это наш город": почти 2 тысячи лифтов заменят в столице в 2019 году
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: