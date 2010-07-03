График замены лифтов теперь можно посмотреть онлайн

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Отслеживать процесс замены лифтов теперь можно на портале "Наш город". Если в доме несколько лифтов, их будут менять поочередно, чтобы минимизировать неудобства для жильцов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Можно посмотреть сроки замены подъемников, название организации, которая будет выполнять работы, а также номер договора, заключенный столичным Фондом капитального ремонта с подрядчиком.

Чтобы узнать интересующую информацию по замене лифтов, нужно ввести адрес и номер дома в строке поиска. На экране появится карта с указателем на это здание, а справа от нее высветится кнопка "Многоквартирные дома". Перейдя по этой ссылке, нужно выбрать вкладку "Региональная программа капитального ремонта", после чего появится информация о замене лифтов.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в столице планируют провести капитальный ремонт в двух тысячах домов. Ремонт будут делать в рамках региональной программы. Планируется отремонтировать в домах все системы жизнеобеспечения, которые нуждаются в обновлении.