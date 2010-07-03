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19:47

Эксперты и жители ЮЗАО обсудили круг проблем районов в рамках форсайт-сессии

город благоустройство Мой район

19:47

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Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Эксперты и жители ЮЗАО обсудили круг проблем районов в рамках форсайт-сессии по программе "Мой район". Об этом сообщает Агентство "Москва".

Руководитель отдела архитектуры ООО "Центр городского развития и экономики культуры" при МГУ имени Ломоносова Никита Грачев отметил, что во время обсуждения идей больше всего его заинтересовали предложения по развитию транспорта в округе.

"Участники работали очень слаженно и синхронизированно, обговаривали друг с другом предложения. Вопросы благоустройства не менее интересны. В целом сессия была очень продуктивна", – добавил Грачев.

Оценку предложениям жителей дал ряд экспертов. Лучшие предложения представят на ежегодном урбанистическом форуме в столице.

Ранее эксперты вместе с жителями Юго-Восточного административного округа столицы обсудили круг проблем районов в рамках форсайт-сессии. Эксперты в области градостроительства отметили вопросы, касающиеся расширения парковочного пространства, благоустройства и ЖКХ.

До этого проблемы районов обсудили в рамках форсайт-сессии в СВАО и ЮАО. Форсайт-сессии также прошли в ЗелАО и ВАО.

Форсайт-сессии по программе "Мой район" проходят в столичных округах с 3 по 25 июня. Главной задачей форсайт-сессии является сбор предложений с целью развития программы "Мой район".

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город благоустройство Мой район

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