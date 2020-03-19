Музеи, библиотеки и культурные центры Москвы пригласили на онлайн-мероприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные музеи, библиотеки и культурные центры предлагают онлайн-проекты в связи с закрытием учреждений из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Электронная библиотека "Электронекрасовка" позволяет слушать лекции и смотреть редкие оцифрованные издания из фондов Центральной научной библиотеки имени Некрасова. В разделе "Лекторий" собраны различные записи – от встреч с московскими краеведами до лекций по психотерапии и истории видеоигр.

На сайте Дома Лосева проходят регулярные онлайн-трансляции мероприятий о русской литературе и философии. Видеозаписи событий, анонсы выставок и экскурсий можно найти на официальном канале музея-заповедника "Царицыно". Там же есть фотоколлекция со снимками территории в разные времена года и галереей нескольких выставок.

На сайтах Государственного музея Маяковского, Московского государственного объединенного музея-заповедника и Московского музея космонавтики доступны виртуальные выставки. Посетители сайта музея-панорамы "Бородинская битва" могут ознакомиться с циклом научно-популярных роликов об истории России XIX века "Понятный музей".

Дом-музей Марины Цветаевой тоже подготовил несколько онлайн-проектов. Там же можно почитать расшифровки нескольких черновых и беловых тетрадей поэта за период с 1916 по 1940 год и совершить виртуальное путешествие по музею с гидом.

Объединение "Выставочные залы Москвы" предлагает посмотреть интервью с кураторами галереи "Электромузей в Ростокине" и галерей "На Шаболовке", "Ходынка" и "Выхино", а Музей Москвы – записи лекций и дискуссий. На канале Мемориального музея Скрябина можно увидеть концерты классической музыки, а на сайте – две выставки.

На официальном сайте Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына доступна основная экспозиция "Пути и судьбы". Государственный биологический музей имени Тимирязева приглашает на онлайн-экскурсии по выставке "Д. И. Менделеев", приуроченной к 150-летию создания Периодической системы химических элементов.

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