Три молнии попали в Останкинскую башню во время непогоды

Фото: ТАСС/Евгений Свечников

Три молнии попали в Останкинскую телебашню за время грозы вечером 18 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В 17:05 на телебашне сработала система грозового предупреждения. Система включается, когда в радиусе пяти километров от телебашни идет гроза. Работники башни вывели посетителей с наружных балконов на закрытые смотровые площадки и в фойе, чтобы защитить от ударов молнии.

Тем не менее Останкинская башня во время грозы работала в штатном режиме, трансляция теле- и радиопрограмм не прекращалась.

В среду вечером Москву накрыл сильный ливень. На столицу за несколько часов обрушилось 19 миллиметров осадков. Порывы ветра достигали 17 метров в секунду.

В результате непогоды оказались повалены 49 деревьев, повреждены 24 автомобиля. Данные о пострадавших не поступали, сообщили сотрудники комплекса городского хозяйства.

Сейчас коммунальные службы принимают меры по ликвидации последствий непогоды. Все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить в управу района, префектуру, в Объединение административно-технических инспекций, в единый диспетчерский центр, на портал "Наш город", в Мосводосток и Гормост.

