Непогода не повлияла на работу московских систем жизнеобеспечения

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, несмотря на непогоду. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.
"Благодаря принятым превентивным мерам коммунальным службам удалось не допустить аварийных отключений", – говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что максимальное количество осадков было зафиксировано в Северо-Западном и Северном административных округах. Там выпало 19 миллиметров осадков, что составляет почти четверть месячной нормы августа.
В результате непогоды оказались повалены 49 деревьев, повреждены 24 автомобиля. Данные о пострадавших не поступали, сообщили сотрудники комплекса.
"В настоящее время коммунальные службы принимают меры по ликвидации последствий непогоды... Рекомендуем жителям быть внимательнее на улице, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – говорится в сообщении.
В среду вечером столичный регион накрыл сильный ливень. Осадки с громом и сильным ветром отмечались в центре Москвы, а также в западных районах и на юго-западе города. Тучи затянули небо за считаные минуты в Теплом Стане, Митине, Крылатском, Строгине, Щукине, на проспекте Вернадского, в Раменках и Ясеневе. Сильные раскаты грома фиксировались и в Химках, Подольске и Щербинке.
По словам синоптиков, осадки сохранятся в столичном регионе до конца недели. К понедельнику может выпасть около 115–120% от месячной нормы осадков.
Об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить в управу района, префектуру, в Объединение административно-технических инспекций, в единый диспетчерский центр, на портал "Наш город", в Мосводосток и Гормост.
Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за несколько часов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: