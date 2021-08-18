Непогода не повлияла на работу московских систем жизнеобеспечения

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Все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, несмотря на непогоду. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

"Благодаря принятым превентивным мерам коммунальным службам удалось не допустить аварийных отключений", – говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что максимальное количество осадков было зафиксировано в Северо-Западном и Северном административных округах. Там выпало 19 миллиметров осадков, что составляет почти четверть месячной нормы августа.

В результате непогоды оказались повалены 49 деревьев, повреждены 24 автомобиля. Данные о пострадавших не поступали, сообщили сотрудники комплекса.

"В настоящее время коммунальные службы принимают меры по ликвидации последствий непогоды... Рекомендуем жителям быть внимательнее на улице, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – говорится в сообщении.

В среду вечером столичный регион накрыл сильный ливень. Осадки с громом и сильным ветром отмечались в центре Москвы, а также в западных районах и на юго-западе города. Тучи затянули небо за считаные минуты в Теплом Стане, Митине, Крылатском, Строгине, Щукине, на проспекте Вернадского, в Раменках и Ясеневе. Сильные раскаты грома фиксировались и в Химках, Подольске и Щербинке.

По словам синоптиков, осадки сохранятся в столичном регионе до конца недели. К понедельнику может выпасть около 115–120% от месячной нормы осадков.

Об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить в управу района, префектуру, в Объединение административно-технических инспекций, в единый диспетчерский центр, на портал "Наш город", в Мосводосток и Гормост.

