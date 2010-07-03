Девять станций красной ветки метро закрыли до 25 августа

С воскресенья будет закрыт участок красной ветки из-за строительства БКЛ

Девять станций Сокольнической линии метро закрыли для строительства Большой кольцевой линии подземки с 18 по 24 августа, сообщает пресс-служба подземки.

Недоступны станции "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Поезда будут ездить только на участке между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Университет". В обычном режиме линия возобновит работу 25 августа.

Ограничения необходимы для завершения проходки юго-западного участка БКЛ. Строители проложат под станцией "Проспект Вернадского" правый перегонный тоннель, который пройдет по внешней стороне подземного кольца.

Для пассажиров запустили более 180 автобусов на компенсационных маршрутах "КМ1" и "КМ2". Интервал на первом составит меньше одной минуты, на втором – около двух минут.

Кроме того, дополнительные автобусы выйдут на маршруты № т34, 144, 246, 261, 715, 878, 881, 882 и 950. В то же время маршруты № т34 и т34к объединяются в один – т34.

Ежедневно для помощи пассажирам на станциях "Парк Культуры", "Спортивная" и "Университет", а также около закрытых станций Сокольнической линии работают инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.

В ЦОДД предупредили, что в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское изменена схема движения транспорта. Для городского транспорта обеспечен приоритетный проезд.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что закрытый участок могут открыть раньше срока. Сокольническую линию для проходки тоннелей БКЛ перекрывают в последний раз, добавил он.

Открытие Юго-Западного участка БКЛ должно улучшить транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского. Там живут порядка 200 тысяч человек. Время на поездки по городу благодаря новым станциям сократится на 10–15 минут.