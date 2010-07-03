"Серебряный бор-2" закрыли для купания

13:28
13:28
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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Управление Роспотребнадзора по Москве закрыло для купания зону отдыха "Серебряный бор-2". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как пояснили специалисты столичного Роспотребнадзора, качество воды в акватории "Серебряного бора-2" не соответствует нормам. По этой причине зону отдыха решили закрыть для купания, пока не будут получены удовлетворительные результаты исследований. Для отдыхающих установили таблички с предупреждением о запрете.
В ведомстве уточнили, что запрет снимут, как только качество воды вновь придет в норму и купание в водоеме станет безопасным.
В начале июня Роспотребнадзор назвал места для купания в Москве. Это пляжи "Левобережный" (САО), "Мещерское" (ЗАО), "Озеро Черное" (ВАО), "Озеро Школьное" (Зеленоград), а также Тропарево (ЗАО), "Серебряный бор-2" и "Серебряный бор-3" (СЗАО).
23 июня купание на пляже "Левобережный" было приостановлено. Роспотребнадзор выявил несоответствие воды санитарным нормам. Содержателю пляжной зоны предписали установить знаки о запрете купания до получения удовлетворительных результатов. Москвичей также предупредили, что "Большой Садовый пруд" находится на надзоре Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), а "Большой городской пруд" в Зеленограде и "Пляжный комплекс Бич Клаб" сейчас находятся на реконструкции.
Кроме того, в конце июня семь мест для купания оборудовали на территории ТиНАО. Они расположены в парке "Пыхтино" в поселении Внуковское, на пруду "Серебряная чаша". Отдохнуть, позагорать и искупаться этим летом можно и в деревне Елизарово, поселении Московский, а также в зоне отдыха "Заречье", парках "Красная Пахра" и "Сосны".
В столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, в свою очередь, рассказали, что пляжи будут патрулировать собаки-спасатели.
"Специальный репортаж": "отдыхать разрешается"
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