"Серебряный бор-2" закрыли для купания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Управление Роспотребнадзора по Москве закрыло для купания зону отдыха "Серебряный бор-2". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили специалисты столичного Роспотребнадзора, качество воды в акватории "Серебряного бора-2" не соответствует нормам. По этой причине зону отдыха решили закрыть для купания, пока не будут получены удовлетворительные результаты исследований. Для отдыхающих установили таблички с предупреждением о запрете.

В ведомстве уточнили, что запрет снимут, как только качество воды вновь придет в норму и купание в водоеме станет безопасным.

В начале июня Роспотребнадзор назвал места для купания в Москве. Это пляжи "Левобережный" (САО), "Мещерское" (ЗАО), "Озеро Черное" (ВАО), "Озеро Школьное" (Зеленоград), а также Тропарево (ЗАО), "Серебряный бор-2" и "Серебряный бор-3" (СЗАО).

23 июня купание на пляже "Левобережный" было приостановлено. Роспотребнадзор выявил несоответствие воды санитарным нормам. Содержателю пляжной зоны предписали установить знаки о запрете купания до получения удовлетворительных результатов. Москвичей также предупредили, что "Большой Садовый пруд" находится на надзоре Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), а "Большой городской пруд" в Зеленограде и "Пляжный комплекс Бич Клаб" сейчас находятся на реконструкции.

Кроме того, в конце июня семь мест для купания оборудовали на территории ТиНАО. Они расположены в парке "Пыхтино" в поселении Внуковское, на пруду "Серебряная чаша". Отдохнуть, позагорать и искупаться этим летом можно и в деревне Елизарово, поселении Московский, а также в зоне отдыха "Заречье", парках "Красная Пахра" и "Сосны".

В столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, в свою очередь, рассказали, что пляжи будут патрулировать собаки-спасатели.