Семь мест для купания оборудовали в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Семь мест для купания оборудовали на территории ТиНАО. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточнили в пресс-службе департамента развития новых территорий, зоны для купания расположены в парке "Пыхтино" в поселении Внуковское, на пруду "Серебряная чаша". Отдохнуть, позагорать и искупаться этим летом можно и в деревне Елизарово, поселении Московский, а также в зоне отдыха "Заречье", парках "Красная Пахра" и "Сосны".
В начале июня Роспотребнадзор назвал места для купания в Москве. Это пляжи "Левобережный" (САО), "Мещерское" (ЗАО), "Озеро Черное" (ВАО), "Озеро Школьное" (Зеленоград), а также Тропарево (ЗАО), Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 (СЗАО).
23 июня купание на пляже "Левобережный" было приостановлено. Роспотребнадзор выявил несоответствие воды санитарным нормам. Содержателю пляжной зоны предписали установить знаки о запрете купания до получения удовлетворительных результатов.
Москвичей также предупредили, что "Большой Садовый пруд" находится на надзоре Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), а "Большой городской пруд" в Зеленограде и "Пляжный комплекс Бич Клаб" сейчас на реконструкции.
В столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в свою очередь рассказали, что пляжи будут патрулировать собаки-спасатели.
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