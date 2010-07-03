Спасатели достали пьяного мужчину из Москвы-реки в Серебряном бору

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Спасатели достали человека из Москвы-реки рядом с пляжем в Серебряном бору, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Инцидент произошел в 30 метрах от берега. Спасенным оказался мужчина 1990 года рождения с признаками алкогольного опьянения.

Мужчине оказали первую помощь, но от медицинской помощи он отказался.

Ранее спасатели вытащили пьяного мужчину из Москвы-реки в районе Крылатского моста. Это случилось в 50 метрах от берега.