Спасатели вытащили мужчину из Москвы-реки в районе Крылатского моста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Спасатели вытащили из Москвы-реки нетрезвого мужчину. Инцидент произошел в субботу, 22 июня, в районе Крылатского моста, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Уточняется, что спасатели поисково-спасательной станции "Кунцево" вытащили из воды мужчину 1979 года рождения с признаками алкогольного опьянения.

"Спасенный доставлен на поисково-спасательную станцию, где ему была оказана первая помощь. От медицинской помощи отказался", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что это случилось в 50 метрах от берега.

Ранее сообщалось, что на западе столицы спасатели достали из воды двух пьяных мужчин. При патрулировании спасатели поисково-спасательной станции "Фили" заметили, что двое мужчин прыгнули с причала. Спасатели одного мужчину подняли с толщи воды, второго – с поверхности. Оба пострадавших были в состоянии алкогольного опьянения.

